В Угорщині другий день поспіль рекордна кількість нових випадків коронавірусу

В Угорщині другий день поспіль фіксують рекордні показники нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

За минулу добу офіційно зареєстровано 9011 нових випадків коронавірусної інфекції, тоді як днем раніше показник становив 8312.

Щоденний рекорд випадків зараження був побитий у Будапешті (1898), окрузі Пешт (1764) та окрузі Феєр (521).

Також повідомляється про смерть 130 інфікованих людей, як правило, люди похилого віку із супутніми захворюваннями. Було проведено майже 37 000 тестів, більше, ніж зазвичай.

Кількість інфікованих людей, які проходять лікування в лікарні, зросла до 8718 осіб, із них 949 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Кількість щеплених людей зросла на 80 000, що є відносно великим збільшенням. На сьогодні вакцину отримали 1 230 000 людей.

Нагадаємо, Угорщина, на додачу до зареєстрованих у ЄС препаратів, використовує китайську та російську вакцини. Угорщина стала першою в ЄС вакцинувати людей російським "Спутником V".

Прем’єр Віктор Орбан отримав щеплення китайською вакциною.