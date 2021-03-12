В Венгрии второй день подряд - рекордное число новых случаев коронавируса

В Венгрии второй день подряд фиксируют рекордные показатели новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

За минувшие сутки официально зарегистрировано 9011 новых случаев коронавирусной инфекции, тогда как днем ​​ранее показатель составлял 8312.

Ежедневный рекорд случаев заражения был побит в Будапеште (1898), округе Пешт (1764) и округе Фейер (521).

Также сообщается о смерти 130 инфицированных людей, как правило, пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Было проведено почти 37 000 тестов, больше, чем обычно.

Количество инфицированных людей, которые проходят лечение в больнице возросло до 8718 человек, из них 949 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Количество привитых людей выросло на 80 000, что является относительно большим увеличением. На сегодня вакцину получили 1 230 000 человек.

Напомним, Венгрия, в дополнение к зарегистрированным в ЕС препаратам, использует китайскую и российскую вакцины. Венгрия стала первой в ЕС вакцинировать людей российским "Спутником V".

Премьер Виктор Орбан получил прививку китайской вакциной.