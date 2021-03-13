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У Грузії врятували трьох людей, які застрягли в горах через негоду, четвертий загинув

Субота, 13 березня 2021, 14:34

У Грузії після багатьох годин пошуків врятували трьох людей, які застрягли в горах в районі Гомісмта через сильну заметіль. Їхній четвертий товариш загинув внаслідок переохолодження.

Про це повідомляють грузинські інформагентства, серед яких "Новости-Грузия" та Interpress.

Молоді люди, компанія друзів, їхали з села Бохваурі на курорт Бахмаро відпочивати увечері 11 березня і застрягли в дорозі через сильну заметіль. 

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Служба управління з надзвичайних ситуацій отримала прохання про допомогу вранці 12 березня. На той час один з компанії вже замерз насмерть, а інші не могли пересуватися. 

Після пошуків, що тривали більше 8 годин, рятувальники знайшли решту живими, але з сильним переохолодженням. На цей час усі троє залишаються у лікарні в Озургеті та ймовірно потребуватимуть медичного нагляду ще кілька днів. 

Тіло загиблого товариша спустили з гір вертольотом.

У Службі з управління надзвичайними ситуаціями зазначають, що операція з порятунку була дуже складною через сніг, вітер і погану видимість - через що на місце не ризикнули відправляти гелікоптер. Висота заметів подекуди сягала трьох метрів. 

До рятувальної операції були залучені 45 рятувальників, кінологи та службові собаки. 

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