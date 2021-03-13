В Грузии спасли трех человек, застрявших в горах из-за непогоды, четвертый погиб

В Грузии после многочасовых поисков спасли трех человек, застрявших в горах в районе Гомисмта за сильной метели. Их четвертый товарищ погиб в результате переохлаждения.

Об этом сообщают грузинские информагентства, среди которых "Новости-Грузия" и Interpress.

Молодые люди, компания друзей, ехали из села Бохваури на курорт Бахмаро отдыхать вечером 11 марта и застряли в пути из-за сильной метели.

Служба управления по чрезвычайным ситуациям получила просьбу о помощи утром 12 марта. К тому времени один из компании уже замерз насмерть, а остальные не могли передвигаться.

После поисков, продолжавшихся более 8 часов, спасатели нашли остальных живыми, но с сильным переохлаждением. В настоящее время все трое остаются в больнице в Озургети и вероятно будут нуждаться в медицинском наблюдении еще несколько дней.

Тело погибшего товарища спустили с гор вертолетом.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями отмечают, что операция по спасению была очень сложной из-за снега, ветра и плохой видимости - за чего на место не рискнули отправлять вертолет. Высота сугробов местами достигала трех метров.

В операции участвовали 45 спасателей, кинологи и служебные собаки.