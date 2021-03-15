Партія Меркель провалила місцеві вибори у Німеччині

Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель зазнав поразки на двох регіональних виборах в неділю – важливе голосування напередодні вересневих виборів до Бундестагу, які пройдуть без Меркель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

У південно-західному Баден-Вюртемберзі "Зелені" отримали 32,6% голосів, ХДС - 24,1%, соціал-демократи – 11%.

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У сусідньому Рейнланд-Пфальці соціал-демократи зайняли перше місце і збережуть владу з 35,7% голосів, випередивши ХДС, яка лідирувала в опитуваннях громадської думки до минулого місяця, але заручилася підтримкою лише 27,7% на недільних виборах.

Голосування у цих двох землях розглядалося як перше серйозне політичне випробування цього року, кульмінацією якого стануть загальні вибори у вересні.

Генеральний секретар партії Пауль Зємяк визнав, що в неділю ввечері результати були невтішними. Він також визнав, що недавні корупційні скандали і стурбованість з приводу того, як уряд країни справляється з пандемією коронавірусу, завдали шкоди ХДС.

Недільні результати стали ударом для голови партії ХДС Арміна Лашета, який став лідером партії два місяці тому і прагне замінити Ангелу Меркель на посту канцлера.

Обидва результати виборів відкривають шлях для регіональних коаліцій між зеленими, СДПН і ліберальними вільними демократами та підвищують ймовірність формування аналогічної коаліції після вересневих загальних виборів.

Опитування показують, що національна популярність ХДС впала з 40% у червні минулого року, коли Німеччину хвалили за її відповідь на пандемію, до приблизно 33% у цьому місяці, передає BBC.