Партия Меркель провалила местные выборы в Германии

Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель потерпел поражение на двух региональных выборах в воскресенье - важное голосование накануне сентябрьских выборов в Бундестаг, которые пройдут без Меркель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

В юго-западном Баден-Вюртемберге "Зеленые" получили 32,6% голосов, ХДС - 24,1%, социал-демократы - 11%.

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В соседнем Рейнланд-Пфальце социал-демократы заняли первое место и сохранят власть с 35,7% голосов, опередив ХДС, которая лидировала в опросах общественного мнения к прошлому месяцу, но заручилась поддержкой лишь 27,7% на воскресных выборах.

Голосование в двух землях рассматривалося как первое серьезное политическое испытание этого года, кульминацией которого станут всеобщие выборы в сентябре.

Генеральный секретарь партии Пауль Земяк признал, что в воскресенье вечером результаты были неутешительными. Он также признал, что недавние коррупционные скандалы и обеспокоенность по поводу того, как правительство страны справляется с пандемией коронавируса, нанесли ущерб ХДС.

Воскресные результаты стали ударом для главы партии ХДС Армина Лашета, который стал лидером партии два месяца назад и стремится заменить Ангелу Меркель на посту канцлера.

Оба результата выборов открывают путь для региональных коалиций между зелеными, СДПГ и либеральными свободными демократами и повышают вероятность формирования аналогичной коалиции после сентябрьских всеобщих выборов.

Опросы показывают, что национальная популярность ХДС упала с 40% в июне прошлого года, когда Германию хвалили за ее ответ на пандемию, до примерно 33% в этом месяце, передает BBC.