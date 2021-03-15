В Грузии началась вакцинация от коронавируса
В понедельник, 15 марта, в Грузии началась вакцинация населения от коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi 2.
Первой прививки вакциной AstraZeneca получила врач-аллерголог клиники города Зугдиди Лана Убилава, ее вакцинировали в прямом эфире.
Два дня назад в Грузию прибула перша партія вакцины от коронавируса - 43,2 тысячи доз AstraZeneca, которая по лицензии производится в Южной Корее. Вакцины предоставили через международную платформу COVAX.
Всего к концу 2021 года Грузия должна получить через COVAX 700 тыс. доз вакцины, которых хватит для прививки 20% населения страны.
С 15 марта в Грузии также начали действовать некоторые послабления карантина. Возобновили работу спортзалы - они функционируют при соблюдении санитарно-эпидемиологических регулировок.
Также с понедельника восстановился учебный процесс в аудиториях, восстановлена работа школьных кружков. Театры, профессиональные ансамбли и спортклубы могут возобновить свои репетиции и тренировки.
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