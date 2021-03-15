Косово відкрило своє посольство в Єрусалимі

Косово офіційно відкрило своє посольство в Ізраїлі у спірному Єрусалимі, заявило косовське міністерство закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У заяві сказано, що цей крок був зроблений після встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем 1 лютого і косово-сербського саміту, який відбувся в Білому домі у вересні.

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"Міністерство закордонних справ і діаспори оголошує про офіційне відкриття посольства Косова в державі Ізраїль з штаб-квартирою в Єрусалимі", - йдеться в заяві.

Косово стало першою європейською країною, яка відкрила своє посольство в Єрусалимі, і третьою у світі після США і Гватемали.

Палестинці заявляють, що Східний Єрусалим, захоплений Ізраїлем під час війни 1967 року, а потім анексований, має стати столицею їхньої майбутньої держави.

Велика частина міжнародного співтовариства не визнає анексію Ізраїлем Східного Єрусалиму і каже, що претензії на місто повинні бути вирішені шляхом переговорів.

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Більшість міжнародних посольств розташовані в Тель-Авіві.

Нове посольство Косова розташоване в центрі Єрусалима в західній частині міста.

Церемонії відкриття не було, і Косово заявило, що не відправляло делегацію для відкриття посольства через обмеження, пов'язані з коронавірусом.

Кілька інших країн або відкрили, або пообіцяли відкрити в місті дипломатичні представництва нижчого рівня - включаючи місію, яку відкрила минулого тижня Чехія.

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