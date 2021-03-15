Косово открыло свое посольство в Иерусалиме

Косово официально открыло свое посольство в Израиле в спорном Иерусалиме, заявило косовское министерство иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В заявлении сказано, что этот шаг был сделан после установления дипломатических отношений с Израилем 1 февраля и косово-сербского саммита, который состоялся в Белом доме в сентябре.

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"Министерство иностранных дел и диаспоры объявляет об официальном открытии посольства Косова в государстве Израиль со штаб-квартирой в Иерусалиме", - говорится в заявлении.

Косово стало первой европейской страной, которая открыла свое посольство в Иерусалиме, и третьей в мире после США и Гватемалы.

Палестинцы заявляют, что Восточный Иерусалим, захваченный Израилем в ходе войны 1967 года, а затем аннексированный, должен стать столицей их будущего государства.

Большая часть международного сообщества не признает аннексию Израилем Восточного Иерусалима и говорит, что претензии на город должны быть решены путем переговоров.

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Большинство иностранных посольств расположены в Тель-Авиве.

Новое посольство Косова находится в центре Иерусалима в западной части города.

Церемонии открытия не было, и Косово заявило, что не отправляло делегацию для открытия посольства из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Несколько других стран или открыли, или пообещали открыть в городе дипломатические представительства низшего уровня - включая миссию, которую открыла на прошлой неделе Чехия.

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