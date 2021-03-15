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Нідерланди приєднались до країн, які призупинили використання вакцини AstraZeneca

Понеділок, 15 березня 2021, 13:25

Нідерланди приєднались до країн Європи, які тимчасово зупинили використання вакцини AstraZeneca після повідомлень з Данії про розвиток тромбів у кількох щеплених пацієнтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, використання вакцини зупинять на два тижні, до 28 березня. 

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Міністерство вчинило так за рекомендацією національного регулятора лікарських засобів після того, як з Данії надійшли дані про розвиток тромбів у деяких вакцинованих пацієнтів, старших 50 років.

Міністр охорони здоров’я Гуго де Йонге зазначив, що з приводу вакцин немає підстав сумніватися і йдеться суто про обережність. 

За даними міністерства, у Нідерландах подібних випадків зафіксовано не було. Усім щепленим людям нагадують про необхідність повідомити про будь-які неочікувані симптоми, якщо такі з’являються. 

"Ключове питання - чи йдеться про симптом після вакцинації, чи симптом, який став наслідком вакцинації.  Дуже важливо, щоби такі повідомлення ретельно розслідували, призупинивши вакцинацію. Я повністю покладаюся у цьому питанні на думку фахівців", - сказав він. 

У зв’язку з цим рішенням скасовують близько 43 тисячі записів на вакцинацію - 29 000 на цьому тижні та 14 000 на наступному. 

У Нідерландах вакцину AstraZeneca використовують для щеплення персоналу закладів тривалого перебування, медиків до 64 років та деякі інші групи. 

Нагадаємо, кілька європейських країн призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca після утворення тромбів у деяких щеплених пацієнтів у Данії. На цей час не доведено, що ці випадки пов’язані з вакцинацією.  

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати і під час розслідування, та що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом.

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Нідерланди Коронавірус
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