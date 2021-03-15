Нидерланды присоединились к странам, приостановившим использование вакцины AstraZeneca

Нидерланды присоединились к странам Европы, временно остановившим использование вакцины AstraZeneca после сообщений из Дании о развитии тромбов у нескольких привитых пациентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, использование вакцины остановят на две недели, до 28 марта.

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Министерство поступило так по рекомендации национального регулятора лекарственных средств после того, как из Дании поступили данные о развитии тромбов у некоторых вакцинированных пациентов старше 50 лет.

Министр здравоохранения Гуго де Йонг отметил, что по поводу вакцин нет оснований сомневаться и речь идет сугубо об осторожности.

По данным министерства, в Нидерландах подобных случаев зафиксировано не было. Всем привитым людям напоминают о необходимости сообщить о любых неожиданных симптомах, если такие появляются.

"Ключевой вопрос - идет ли речь о симптоме после вакцинации, или симптоме, который стал следствием вакцинации. Очень важно, чтобы такие сообщения тщательно расследовали, приостановив вакцинацию. Я полностью полагаюсь в этом вопросе на мнение специалистов", - сказал он.

В связи с этим решением отменяют около 43 000 записей на вакцинацию - 29 000 на этой неделе и 14 000 на следующем.

В Нидерландах вакцину AstraZeneca используют для прививки персонала учреждений длительного пребывания, медиков до 64 лет и некоторых других групп.

Напомним, несколько европейских стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после образования тромбов у некоторых привитых пациентов в Дании. В настоящее время не доказано, что эти случаи связаны с вакцинацией.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать и во время расследования, и что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.