Інститут вакцин Німеччини заявив про "нову ситуацію" довкола препарату AstraZeneca

Інститут імені Пауля Ерліха, який у Німеччині відповідає за реєстрацію вакцин і моніторинг ситуації у цій сфері, виступив на захист зробленої раніше рекомендації призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами президента Інституту Клауса Ціхутека, три з семи виявлених у Німеччині випадків тромбозу церебральних вен, що збіглися в часі зі щепленням цією вакциною, призвели до смерті пацієнтів.

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"У зв'язку з новими обстеженнями й новими повідомленнями ми перебуваємо в новій ситуації", - заявив він увечері в понеділок, 15 березня, в ефірі німецького телеканалу ARD.

Говорячи про Британію, де ще не стали відомі в аналогічній кількості подібні випадки, Цихутек вказав, що досі увага не була зосереджена конкретно на них. "Я думаю, громадяни хочуть бути впевнені, що вакцини, які ми пропонуємо, безпечні та ефективні", - підкреслив він.

Він підкреслив, що дані Німеччини тепер необхідно обговорити у порівнянні з європейськими показниками.

За словами Ціхутека, тим, хто вже був вакцинований препаратом AstraZeneca, немає чого боятися, якщо після моменту щеплення вже пройшли 16 днів. Якщо ж цей термін ще не сплив, то слід звернутися до лікаря в разі постійного головного болю або шкірних кровотеч у перші дні після вакцинації.

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Німеччина, Франція та Італія заявили в понеділок, що припинять щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про можливі серйозні побічні ефекти.

Минулого тижня аналогічне рішення було прийнято Данією і Норвегією – через те, що у деяких пацієнтів невдовзі після вакцинації розвинулися тромби. Ще кілька країн ЄС призупинили вакцинацію препаратом.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що не існує жодного доведеного зв'язку між вакцинацією та побічними ефектами, і людям не слід панікувати.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) проведе спеціальне засідання 18 березня, щоб розглянути проблеми, пов'язані з вакциною від коронавірусу COVID-19 англо-шведської компанії AstraZeneca.