Институт вакцин Германии заявил о "новой ситуации" вокруг AstraZeneca

Институт имени Пауля Эрлиха, который в Германии отвечает за регистрацию вакцин и мониторинг ситуации в этой сфере, выступил в защиту сделанной ранее рекомендации приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам президента Института Клауса Цихутека, три из семи выявленных в Германии случаев тромбоза церебральных вен, которые совпали с прививкой этой вакциной, привели к смерти пациентов.

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"В связи с новыми обследованиями и новыми сообщениями мы находимся в новой ситуации", - заявил он вечером в понедельник, 15 марта, в эфире немецкого телеканала ARD.

Говоря о Британии, где еще не стали известны в аналогичном количестве подобные случаи, Цихутек указал, что до сих пор внимание не было сосредоточено именно на них. "Я думаю, граждане хотят быть уверены, что вакцины, которые мы предлагаем, безопасные и эффективные", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что данные Германии теперь необходимо обсудить по сравнению с европейскими показателями.

По словам Цихутека, тем, кто уже был вакцинирован препаратом AstraZeneca, нечего бояться, если после момента прививки уже прошли 16 дней. Если же этот срок еще не истек, то следует обратиться к врачу в случае постоянной головной боли или кожных кровотечений в первые дни после вакцинации.

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Германия, Франция и Италия заявили в понедельник, что прекратят прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о возможных серьезных побочных эффектах.

На прошлой неделе аналогичное решение было принято Данией и Норвегией - из-за того, что у некоторых пациентов вскоре после вакцинации развились тромбы. Еще несколько стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не существует ни одной доказанной связи между вакцинацией и побочными эффектами, и людям не следует паниковать.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проведет специальное заседание 18 марта, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной от коронавируса COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca.