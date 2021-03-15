Італія приєдналася до тимчасової заборони вакцини AstraZeneca

Італійське агентство з медикаментів Aifa вирішило ввести тимчасову заборону на використання вакцини AstraZeneca на всій території країни.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.it, такий запобіжний засіб введено до прийняття завершення розслідування Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) про ризики створення тромбів внаслідок вакцинації.

Нагадаємо, у неділю регіональний уряд П'ємонту припинив використання партії вакцини AstraZeneca через смерть після вакцинації 57-річного вчителя музики Сандро Тогнатті. Було вилучено 393,6 тисяч ампул AstraZeneca.

В італійському уряді спочатку заявляли, що зв'язок між смертю та вакцинацією не є доведеним і що AstraZeneca продовжуватиме використовуватися. Втім, цей випадок став потужним ударом по іміджу вакцини AstraZeneca, ставши перешкодою для урядової кампанії по популяризації щеплення.

Нагадаємо, у понеділок 15 березня Німеччина тимчасово зупинила використання вакцини AstraZeneca за рекомендацією Інституту Пауля Ерліха.Експерти Інституту дійшли висновку, що у зв’язку з повідомленнями про розвиток тромбів у деяких людей після вакцинації необхідні додаткові дослідження.

Минулого тижня аналогічне рішення було прийнято Данією – через те, що у деяких пацієнтів невдовзі після вакцинації розвинулися тромби.

Згодом аналогічну заборону – проте лише на один день – ввела і Франція.

Натомість Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати і під час розслідування, та що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом.