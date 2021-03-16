Німеччина фіксує експоненціальне зростання нових випадків коронавірусу

Кількість випадків коронавірусу в Німеччині зросла на 20% за останній тиждень, заявив у вівторок експерт німецького Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха (RKI).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ця цифра була оприлюднена у той час, як лікарі з відділень інтенсивної терапії попередили про необхідність негайного повернення до часткового локдауну, щоб запобігти новій хвилі коронавірусу.

"Ми перебуваємо точно на фланзі третьої хвилі. Із цим вже не посперечаєшся. На цьому етапі ми послабили обмеження і це пришвидшує експоненціальне зростання", - заявив епідеміолог RKI Дірк Брокманн німецькому мовнику ARD.

"Це було абсолютно нераціонально, робити послаблення. Воно підживлює це експоненціальне зростання (випадків зараження. – ЄП.)", - додав Брокманн.

У вівторок RKI повідомив про 5 480 нових випадків за 24 години. Загальне число випадків зросло до 2 581 329. Кількість смертей зросла на 238 - до 73 656.

У Німеччині магазини можуть відкриватися для обмеженого числа покупців, якщо семиденний показник захворюваності становить менше 50 на 100 тисяч осіб в конкретному районі.

Книжкові магазини, квіткові магазини і садові центри знову відкрилися в більшості регіонів. Музеї та художні галереї можуть відкриватися при певних умовах або за попереднім записом.

Перукарні вже відкриті з 1 березня. Але з понеділка косметичні, манікюрні, масажні або тату-салони також можуть відкритися за дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.