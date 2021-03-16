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Германия фиксирует экспоненциальный рост новых случаев коронавируса

Вторник, 16 марта 2021, 11:41

Количество случаев коронавируса в Германии выросло на 20% за последнюю неделю, заявил во вторник эксперт немецкого Института инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Эта цифра была обнародована в то время, как врачи из отделений интенсивной терапии предупредили о необходимости немедленного возвращения к частичному локдауну, чтобы предотвратить новую волну коронавируса.

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"Мы находимся точно на фланге третьей волны. С этим уже не поспоришь. На этом этапе мы ослабили ограничения и это ускоряет экспоненциальный рост", - заявил эпидемиолог RKI Дирк Брокманн немецком заказчику ARD.

"Это было абсолютно нерационально - делать послабления. Это подпитывает экспоненциальный рост (случаев заражения. - ЕП.)", - добавил Брокманн.

Во вторник RKI сообщил о 5480 новых случаях за 24 часа. Общее число случаев возросло до 2 581 329. Количество смертей возросло на 238 - до 73 656.

В Германии магазины могут открываться для ограниченного числа покупателей, если семидневный показатель заболеваемости составляет менее 50 на 100 000 человек в конкретном районе.

Книжные магазины, цветочные магазины и садовые центры снова открылись в большинстве регионов. Музеи и художественные галереи могут открываться при определенных условиях или по предварительной записи.

Парикмахерские уже открыты с 1 марта. Но с понедельника косметические, маникюрные, массажные или тату-салоны также могут открыться при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

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