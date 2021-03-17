Боснія і Герцеговина придбає пів мільйона доз "Спутника V"

Федерація Боснії і Герцеговини, один з двох автономних регіонів Боснії, ухвалила рішення про закупівлю пів мільйона доз російської вакцини "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

У вівторок 16 березня уряд федерації погодився на пропозицію компанії Medimpex d.o.o. та наказав Інституту громадського здоров'я ФБіГ підписати з цією компанією контракт на поставку 500 тисяч доз російської вакцини "Спутник V".

Читайте також Сербія подарувала вакцину сусідній Боснії

З чотирьох учасників торгів, які надіслали документацію на закупівлю вакцин проти COVID 19, лише компанія Medimpex подала повну документацію до кінцевого терміну у вівторок.

У контракті мало бути визначено, що учасник гарантує хороші показники, що кількість першої партії становить щонайменше 100 тисяч вакцин, а кінцевий термін цієї поставки - три робочі дні з моменту підписання акредитива.

Примітно, що цього ж дня у вівторок комітет з координації виконання плану вакцинації проти COVID-19 у Федерації Боснії і Герцеговини призупинив щеплення вакцинами AstraZenecа до четверга.

Це рішення було ухвалене після повідомлення про побічні реакції після вакцинації AstraZeneca в низці європейських країн.

Препарат AstraZeneca - єдині вакцини, які надійшли до цього часу у Федерацію Боснії та Герцеговини. Ці вакцини надала в якості гуманітарної допомоги Сербія.

Читайте також Сербська частина Боснії отримала нову партію російської вакцини

Боснійсько-хорватська федерація замовила 1,2 мільйона доз вакцини в рамках глобальної схеми COVAX і майже 900 тисяч доз вакцини у Євросоюзу, але дотепер не отримала жодної дози.

Ці новини надійшли на тлі критичної ситуації в столиці країни Сараєво - лікарні міста переповнені і багато людей перебувають у важкому стані.

Ще один регіон Боснії, Республіка Сербська, яка підтримує тісні зв'язки з Белградом, минулого місяця почала вакцинацію російською вакциною "Спутник V", яку отримала від Сербії.

Читайте також: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.