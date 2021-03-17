Босния и Герцеговина приобретет полмиллиона доз "Спутника V"

Федерация Боснии и Герцеговины, один из двух автономных регионов Боснии, приняла решение о закупке полмиллиона доз российской вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Во вторник, 16 марта правительство федерации согласилось на предложение компании Medimpex d.o.o. и приказало Институту общественного здоровья ФБиГ подписать с этой компанией контракт на поставку 500 000 доз российской вакцины "Спутник V".

Из четырех участников торгов, которые прислали документацию на закупку вакцин против COVID-19, только компания Medimpex подала полную документацию до конечного срока во вторник.

В контракте быть определено, что участник гарантирует хорошие показатели, количество первой партии составляет минимум 100 000 вакцин, а конечный срок этой поставки - три рабочих дня с момента подписания аккредитива.

Примечательно, что в этот же день во вторник комитет по координации выполнения плана вакцинации против COVID-19 в Федерации Боснии и Герцеговины приостановил прививки вакцинами AstraZenecа до четверга.

Это решение было принято после сообщения о побочных реакциях после вакцинации AstraZeneca в ряде европейских стран.

Препарат AstraZeneca - единственные вакцины, которые поступили до сих пор в Федерацию Боснии и Герцеговины. Эти вакцины предоставила в качестве гуманитарной помощи Сербия.

Боснийско-хорватская федерация заказала 1,2 миллиона доз вакцины в рамках глобальной схемы COVAX и почти 900 000 доз вакцины у Евросоюза, но до сих пор не получила ни одной дозы.

Эти новости поступили на фоне критической ситуации в столице страны Сараево - больницы города переполнены и многие находятся в тяжелом состоянии.

Еще один регион Боснии, Республика Сербская, которая поддерживает тесные связи с Белградом, в прошлом месяце начала вакцинацию российской вакциной "Спутник V", которую получила от Сербии.

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