Ісландію за останні 3 тижні сколихнули понад 50 тисяч землетрусів

В Ісландії за останні три тижні зареєстровано понад 50 тисяч землетрусів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ця незвичайна активність вказує на наближення виверження вулкана. Вчені не знають, коли воно трапиться, а ісландці в цей час вчаться жити з поштовхами землі.

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"Багато людей прокидаються через землетруси. Декілька з них були магнітудою понад 5. Це дуже незвично. Я не думаю, що хтось пам’ятає щось подібне", - каже Елізабет Палмадоттір з Ісландської метеорологічної служби.

Зона сейсмічної активності розташована за 30 кілометрів від столиці Рейк’явіка. Ісландці звикли до вивержень вулканів, але у цьому районі вони не відбувалися впродовж сотень років.

Нагадаємо, виверження трохи південнішого вулкана Ейяф’ядлайокудль у 2010 році призвело до скасування тисяч авіарейсів по всій Європі через густі хмари попелу й диму.

У жовтні відеоінтерв’ю з прем’єркою Ісландії Катрин Якобсдоттір для американського видання перервав 5-бальний землетрус.