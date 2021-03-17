В Исландии за последние три недели произошло более 50 000 землетрясений

В Исландии за последние три недели зарегистрировано более 50 000 землетрясений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Эта необычная активность указывает на приближение извержения вулкана. Ученые не знают, когда оно случится, а исландцы в это время учатся жить с толчками земли.

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"Многие люди просыпаются из-за землетрясения. Некоторые из них были магнитудой более 5. Это очень необычно. Я не думаю, что кто-то помнит что-то подобное", - говорит Элизабет Палмадоттир из Исландской метеорологической службы.

Зона сейсмической активности расположена в 30 километрах от столицы Рейкьявика. Исландцы привыкли к извержениям вулканов, но в этом районе они не происходили в течение сотен лет.

Напомним, извержение немного южнее вулкана Эйяфьядлайокудль в 2010 году привело к отмене тысяч авиарейсов по всей Европе через густые облака пепла и дыма.

В октябре видеоинтервью с премьером Исландии Катрин Якобсдоттир для американского издания прервало 5-балльное землетрясение.