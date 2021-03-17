ЕС согласовал санкции против россиян за "чистки геев" в Чечне - СМИ

Послы стран ЕС согласовали введение новых санкций против 11 нарушителей прав человека и 4 организаций из ряда стран, в том числе из России.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС дали "зеленый свет" новой серии санкций, связанных с нарушениями прав человека. В этот раз 11 человек и 4 организации из Китая, Эритрее, Ливии, Северной Корее, России и Южного Судана", - сообщил Джозвяк в Twitter.

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По его словам, двое указанных в списке россиян несут ответственность за "чистки геев" в Чечне.

Публикация санкционного решения ожидается 22 марта, добавил Джозвяк.

В прошлом месяце в список санкций по новому механизму, которым ЕС наказывает нарушителей прав человека, уже были внесены четверо россиян в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Напомним, МИД Украины рассчитывает, что ЕС применит новый механизм санкций и в отношении нарушителей прав человека в Крыму.