На виборах у Нідерландах лідирує партія незмінного прем’єра Рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, згідно з прогнозами, залишиться на посаді на свій четвертий термін за попередніми підсумками парламентських виборів, під час яких домінувала тема пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Народна партія за свободу і демократію Рютте (VVD), згідно з прогнозами, отримає 36 зі 150 місць у нижній палаті парламенту, що дасть їй чіткий мандат на формування нового коаліційного уряду.

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Проєвропейська лівоцентристська партія "Демократи 66" (D-66) на чолі з колишньою дипломаткою ООН Сігрід Кааг посіла друге місце з 27 місцями, що є найкращим результатом за 55-річну історію політичної сили.

Серед основних партій ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса втратить 3 місця і отримає 17, християнські демократи, що входять до коаліції, втратять 5 і здобудуть 14, лейбористи, як і раніше, матимуть 9 місць.

Три найбільші партії, не враховуючи Партію свободи, мають достатньо місць, щоб сформувати уряд більшості, і Рютте, який обіймає крісло прем'єра з 2010 року, сказав, що він прагне завершити цей процес якомога швидше. Однак для формування уряду в останні роки знадобилися місяці, оскільки сторони погоджували докладні плани уряду.

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Очікується, що офіційні результати будуть опубліковані в четвер, а остаточні результати оголосять 26 березня.

Незважаючи на пандемію, явка на виборах склала 83% - приблизно стільки ж, як чотири роки тому.

Голосування проводилося протягом трьох днів, щоб запобігти поширенню коронавірусу. В результаті епідемії у країні з населенням 17 мільйонів людей померли понад 16 тисяч осіб.

У зв'язку з введенням комендантської години в нічний час та високим рівнем інфікування і забороною на публічні зібрання виборча кампанія проводилася в основному за допомогою теледебатів.