На выборах в Нидерландах лидирует партия бессменного премьера Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, согласно прогнозам, останется на посту на свой четвертый срок по предварительным итогам парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Народная партия за свободу и демократию Рютте (VVD), согласно прогнозам, получит 36 из 150 мест в нижней палате парламента, что даст ей четкий мандат на формирование нового коалиционного правительства.

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Проевропейская левоцентристская партия "Демократы 66" (D-66) во главе с бывшим дипломатом ООН Сигрид Кааг заняла второе место с 27 местами, что является лучшим результатом за 55-летнюю историю этой политической силы.

Среди основных партий правая Партия свободы Герта Вилдерса потеряет 3 места и получит 17, христианские демократы, входящие в коалицию, потеряют 5 и получат 14, лейбористы, как и раньше, будут иметь 9 мест.

Три крупнейших партии, не считая Партию свободы, имеют достаточно мест, чтобы сформировать правительство большинства, и Рютте, который занимает кресло премьера с 2010 года, сказал, что он хочет завершить этот процесс как можно быстрее. Однако для формирования правительства в последние годы понадобились месяцы, поскольку стороны согласовали подробные планы правительства.

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Ожидается, что официальные результаты будут опубликованы в четверг, а окончательные результаты объявят 26 марта.

Несмотря на пандемию, явка на выборах составила 83% - примерно столько же, как и четыре года назад.

Голосование проводилось в течение трех дней, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В результате эпидемии в стране с населением 17 млн человек умерли более 16 тысяч человек.

В связи с введением комендантского часа в ночное время и высоким уровнем инфицирования и запретом на публичные собрания избирательная кампания проводилась в основном с помощью теледебатов.