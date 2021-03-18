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Україна розповіла Раді Європи, як покращить умови утримання ув'язнених

Четвер, 18 березня 2021, 12:59

Комітет Ради Європи із запобігання тортурам у четвер, 18 березня, опублікував відповідь влади України на свою останню доповідь, у якій було звернено увагу на проблеми з дотриманням прав людини у в’язницях.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У доповіді, оприлюдненій 15 грудня минулого року, викладені підсумки візиту спостерігачів комітету в українські колонії і СІЗО в Харківській області, Бердянську та Запоріжжі.

У своїй відповіді на доповідь український уряд заявив, що однією з ключових цілей на 2021 рік стане подальше поліпшення умов тримання під вартою відповідно до міжнародних стандартів. Відповідь уряду складена Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.

Зокрема, уряд планує проводити оптимізацію існуючих в'язниць і приватизацію законсервованих в'язниць, що дозволить отримати додаткові кошти для інвестування в будівництво нових сучасних слідчих ізоляторів і поліпшити умови тримання під вартою.

Уряд планує надалі розширювати проєкт платних камер у СІЗО та поліпшувати умови утримання в звичайних безкоштовних камерах на гроші, отримані від цього проєкту.

Планується розширення переліку видів покарань, альтернативних до позбавлення волі, щоб зменшити переповненість в'язниць і СІЗО.

Також уряд обіцяє зробити ремонт у в'язницях суворого режиму, щоб забезпечити належні умови утримання під вартою засуджених до довічного ув'язнення; доопрацювати проєкти законів "Про пенітенціарну систему", "Про створення подвійної системи пенітенціарних перевірок", "Про компенсаційні та превентивні заходи щодо неналежних умов утримання засуджених і осіб, які взяті під варту"; створити єдиний медичний простір та запустити електронні направлення на лікування для затриманих та засуджених у медичні заклади МОЗ.

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Рада Європи
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