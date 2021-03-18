Украина рассказала Совету Европы, как улучшит условия содержания заключенных

Комитет Совета Европы по предотвращению пыток в четверг, 18 марта, опубликовал ответ властей Украины на свой последний доклад, в котором обращалось внимание на проблемы с соблюдением прав человека в тюрьмах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В докладе, обнародованном 15 декабря прошлого года, изложены итоги визита наблюдателей комитета в украинские колонии и СИЗО в Харьковской области, Бердянске и Запорожье.

В своем ответе на доклад украинское правительство заявило, что одной из ключевых целей на 2021 год станет дальнейшее улучшение условий содержания под стражей в соответствии с международными стандартами. Ответ правительства составлен ​​Министерством юстиции Украины совместно с соответствующими государственными органами.

В частности, правительство планирует проводить оптимизацию существующих тюрем и приватизацию законсервированных тюрем, что позволит получить дополнительные средства для инвестирования в строительство новых современных следственных изоляторов и улучшить условия содержания под стражей.

Правительство планирует в дальнейшем расширять проект платных камер в СИЗО и улучшать условия содержания в обычных бесплатных камерах на деньги, полученные от этого проекта.

Планируется расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы, чтобы уменьшить переполненность тюрем и СИЗО.

Также правительство обещает сделать ремонт в тюрьмах строгого режима, чтобы обеспечить надлежащие условия содержания под стражей осужденных к пожизненному заключению; доработать проекты законов "О пенитенциарной системе", "О создании двойной системы пенитенциарных проверок", "О компенсационных и превентивных мерах по ненадлежащим условиям содержания осужденных и лиц, взятых под стражу"; создать единое медицинское пространство и запустить электронные направления на лечение для задержанных и осужденных в медицинские учреждения Минздрава.