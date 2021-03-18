Грузия дальше ослабляет карантин: разрешают концерты, кинотеатры и футбольные матчи

Грузия ослабляет еще ряд карантинных ограничений, частично открывая культурные заведения и матчи со зрителями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн".

С 19 марта в ресторанах будут разрешены выступления музыкантов.

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Позволили провести со зрителями футбольный матч между сборными Грузии и Испании - с заполненностью трибун на 30% и соблюдением дистанции. С такими же требованиями можно будет посетить турнир по дзюдо.

С 1 апреля позволят работу кинотеатров и развлекательных центров для детей - но с ограничениями на количество посетителей.

Напомним, страна продолжает выходить из жесткого локдауну, который начался еще 28 ноября. Он был едва ли не самым строгим в Европе и предусматривал в том числе полную остановку транспорта. С конца января ограничения постепенно ослабляют.

На пике осенней волны эпидемии в Грузии регистрировали более 5000 заражений коронавируса ежедневно. С тех пор прирост больных постепенно спадает. Последний месяц показатели обычно не превышают 500 случаев в сутки.

Вакцинация в стране началась 15 марта.