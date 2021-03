Орбан окончательно разорвал отношения с Европейской народной партией

Партия премьер-министра Венгрии "Фидес" заявила о прекращении членства в Европейской народной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда", ниже приведена также видеоверсия пояснений.

Письма с официальным уведомлением о выходе из партии опубликовала вицепрезидентка партии Каталин Новак.

"Сообщаем руководству Европейской народной партии о том, что "Фидес" - Венгерский гражданский союз - больше не хочет оставаться членом Европейской народной партии, согласно ст. 9 правил", - говорится в партийном письме.

It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp

Фактически это намерение Виктор Орбан анонсировал еще две недели назад.

"Фидес ушел от христианских демократов. Но на самом деле это произошло уже много лет назад", - отреагировал лидер ЕНП Дональд Туск.

FIDESZ has left Christian Democracy. In truth, it left many years ago.