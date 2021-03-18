Орбан окончательно разорвал отношения с Европейской народной партией

Партия премьер-министра Венгрии "Фидес" заявила о прекращении членства в Европейской народной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда", ниже приведена также видеоверсия пояснений.

Письма с официальным уведомлением о выходе из партии опубликовала вицепрезидентка партии Каталин Новак.

"Сообщаем руководству Европейской народной партии о том, что "Фидес" - Венгерский гражданский союз - больше не хочет оставаться членом Европейской народной партии, согласно ст. 9 правил", - говорится в партийном письме.

It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 18, 2021

Фактически это намерение Виктор Орбан анонсировал еще две недели назад.

"Фидес ушел от христианских демократов. Но на самом деле это произошло уже много лет назад", - отреагировал лидер ЕНП Дональд Туск.

FIDESZ has left Christian Democracy. In truth, it left many years ago. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 18, 2021

Напомним, 3 марта Виктор Орбан заявило выходе своей партии "Фидес" из фракции ЕНП в Европарламенте. Это произошло через считанные минуты после того, как ЕНП поддержала изменения в свои правила, которые позволили бы им выгнать "Фидес" из своих рядов.

Для тех, кто отдает предпочтение видеоформату, мы ранее объяснили, что происходит, в видеоблоге. Эти пояснения остаются актуальными.

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