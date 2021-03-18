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Врятовані моряки з суховантажу, що затонув біля Румунії, повернулися в Україну

Четвер, 18 березня 2021, 19:33

Десять врятованих українців із суховантажу Volgo Balt 179, що затонуло біля берегів Румунії, 18 березня повернулися в Україну.

Про це повідомляє посольство України в Румунії, пише "Європейська правда".

"Українські моряки-члени екіпажу судна "Volgo Balt 179" у супроводі співробітників Посольства України в Румунії прибули на пункт перетину кордону Рені (Україна). Після оформлення в’їзду на територію нашої держави, українські громадяни організовано слідуватимуть до м. Одеса, де їх зустрінуть представники компанії-оператора затонулого судна "Volgo Balt 179", - йдеться у повідомленні.

 

Стан здоров’я усіх десятьох задовільний.

Нагадаємо, 11 березня біля берегів Румунії затонув суховантаж з 13 членами екіпажу - 12 чоловіками та жінкою, усі вони - громадяни України.

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Судно під прапором Коморських островів вийшло з російського порту Ростов-на-Дону і прямувало до Румунії.

 Двоє моряків загинули, у тому числі капітан судна, один вважається зниклим.

17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув такий же суховантаж Arvin класу "Волга-Балт" (ріка-море). Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Arvin Shipping LTD.

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