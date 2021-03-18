Спасенные моряки с сухогруза, затонувшего у Румынии, вернулись в Украину

Десять спасенных украинский с сухогруза Volgo Balt 179, затонувшего у берегов Румынии, 18 марта вернулись в Украину.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии, пишет "Европейская правда".

"Украинские моряки-члены экипажа судна "Volgo Balt 179" в сопровождении сотрудников посольства Украины в Румынии прибыли на пункт пересечения границы Рени (Украина). После оформления въезда на территорию нашего государства, украинские граждане организовано последуют в г. Одесса, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна "Volgo Balt 179", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья всех десяти удовлетворительное.

Напомним, 11 марта у берегов Румынии затонул сухогруз с 13 членами экипажа - 12 мужчинами и женщиной, все они - граждане Украины. Судно под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в Румынию.

Двое моряков погибли, один считается пропавшим безвести.

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул такой же сухогруз Arvin класса "Волга-Балт" (река-море). Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.