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Кулеба виступив проти Китаю на захист Канади

П'ятниця, 19 березня 2021, 10:07

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про солідарність з Канадою у зв'язку із затриманням у Китаї двох канадських громадян, яких Пекін звинувачує у шпигунстві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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"Україна солідарна з Канадою щодо свавільного затримання пана Ковріга та пана Спейвора, закликає до їх негайного звільнення", - заявив Кулеба в п’ятницю у своєму Twitter.

"Судові процеси над ними повинні бути чесними та прозорими, їх права на захист та юридичне представництво мають бути дотримані, службовцям канадського консульства  повинен бути наданий доступ", - додав він.

Колишній дипломат Майкл Ковріг і бізнесмен Майкл Спейвор обвинувачуються Пекіном у вивідуванні національних секретів в інтересах закордонних організацій.

Китай звинуватив у шпигунстві двох канадців через півтора року після їх затримання в грудні 2018 року.

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Канада вважає затримання своїх громадян незаконним та вимагає їх звільнення.

Судові слухання у їхніх справах почнуться 19 та 22 березня.

Китай затримав канадських громадян після того, як у Ванкувері було затримано фінансового директора компанії Huawei Мен Ваньчжоу на вимогу США.

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Канада Китай Кулеба
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