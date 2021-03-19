Кулеба виступив проти Китаю на захист Канади
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про солідарність з Канадою у зв'язку із затриманням у Китаї двох канадських громадян, яких Пекін звинувачує у шпигунстві.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Україна солідарна з Канадою щодо свавільного затримання пана Ковріга та пана Спейвора, закликає до їх негайного звільнення", - заявив Кулеба в п’ятницю у своєму Twitter.
"Судові процеси над ними повинні бути чесними та прозорими, їх права на захист та юридичне представництво мають бути дотримані, службовцям канадського консульства повинен бути наданий доступ", - додав він.
Колишній дипломат Майкл Ковріг і бізнесмен Майкл Спейвор обвинувачуються Пекіном у вивідуванні національних секретів в інтересах закордонних організацій.
Китай звинуватив у шпигунстві двох канадців через півтора року після їх затримання в грудні 2018 року.
Канада вважає затримання своїх громадян незаконним та вимагає їх звільнення.
Судові слухання у їхніх справах почнуться 19 та 22 березня.
Китай затримав канадських громадян після того, як у Ванкувері було затримано фінансового директора компанії Huawei Мен Ваньчжоу на вимогу США.