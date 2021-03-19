Кулеба выступил против Китая в защиту Канады

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о солидарности с Канадой в связи с задержанием в Китае двух канадских граждан, которых Пекин обвиняет в шпионаже.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина солидарна с Канадой в вопросе задержания господина Коврига и господина Спейвора и призывает к их немедленному освобождению", - заявил Кулеба в пятницу в своем Twitter.

"Судебные процессы над ними должны быть честными и прозрачными, их права на защиту и юридическое представительство должны быть соблюдены, служащим канадского консульства должен быть предоставлен доступ", - добавил министр.

Бывший дипломат Майкл Ковриг и бизнесмен Майкл Спейвор обвиняются Пекином в выведывании государственных тайн в интересах иностранных организаций.

Китай обвинил в шпионаже двух канадцев через полтора года после их задержания в декабре 2018 года.

Канада считает задержание своих граждан незаконным и требует их освобождения.

Судебные слушания по их делам начнутся 19 и 22 марта.

Китай задержал канадских граждан после того, как в Ванкувере был задержан финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу по требованию США.