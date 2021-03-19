У Нідерландах найбільший стрибок заражень за понад 2 місяці

У Нідерландах за останню добу зареєстрували найбільший приріст заражень коронавірусом за більш ніж два місяці - з 8 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

В країні виявили 7425 нових хворих, що на 1254 більше, ніж за день до цього.

Поки це значно менше, ніж на піку осінньої хвилі епідемії, коли добовий приріст заражень міг перевищувати 11-12 тисяч.

Водночас, зростання кількості померлих не спостерігається. Це може бути пов’язано, серед іншого, з вакцинацією серед найвразливіших груп.

У лікарнях перебувають 2041 хворий, з них 579 - у реанімації.

Тим часом влада попередила організаторів концертів, фестивалів, конференцій тощо про те, що вони вже можуть планувати свої заходи, починаючи з 1 липня. До цієї дати сподіваються вакцинувати усе доросле населення принаймні однією дозою.

Ще одна підстава для такого рішення - перші позитивні висновки після серії експериментів, коли людей запрошували на експериментальні масові заходи.

Якщо надії не справдяться і заходи знову доведеться скасовувати, організаторам обіцяють компенсувати 80% витрат. Таку "страховку" задіють для подій включно до 31 грудня.

Нагадаємо, на початку березня у Нідерландах продовжили комендантську годину, запроваджену для боротьби з епідемією, але почали послаблювати інші обмеження.

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