В Нидерландах самый большой скачок заражений за более чем 2 месяца

В Нидерландах за последние сутки зарегистрировали наибольший прирост заражений коронавирусом за более чем два месяца - с 8 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

В стране сообщили о 7425 новых больных, на 1254 больше, чем за день до этого.

Пока это значительно меньше, чем на пике осенней волны эпидемии, когда суточный прирост заражений мог превышать 11-12 тысяч.

В то же время, рост числа умерших не наблюдается. Это может быть связано, среди прочего, с вакцинацией среди уязвимых групп.

В больницах находятся 2041 больной, из них 589 - в реанимации.

Между тем власти предупредили организаторов концертов, фестивалей, конференций о том, что они уже могут планировать свои мероприятия, начиная с 1 июля. К этой дате надеются вакцинировать все взрослое население по крайней мере одной дозой.

Еще одно основание для такого решения - первые положительные выводы после серии экспериментальных массовых мероприятий.

Если надежды не оправдаются и мероприятия придется отменять, организаторам обещают компенсировать 80% расходов. Такую "страховку" задействуют для событий вплоть до 31 декабря.

Напомним, в начале марта в Нидерландах продлили комендантский час, введенный для борьбы с эпидемией, но начали ослаблять другие ограничения.

Читайте также: Триумф и поражение антиукраинцев: как Рютте в четвертый раз выиграл выборы в Нидердандах.