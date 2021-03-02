Молдова начинает вакцинацию от коронавируса

В Молдове 2 марта начинается вакцинация против коронавируса, первыми прививку получат медработники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В Минздраве Молдовы заявил, что прививать будут вакциной AstraZeneca, первую партию которой несколько дней назад доставили в Кишинев из Румынии.

По плану властей Молдовы, вакцинацию проведут в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют привить 70 тысяч медработников и соцработников.

На втором этапе, в течение следующих четырех месяцев, прививки получат люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, военные и работники тюрем. Это, по подсчетам Минздрава, около 733 тысяч человек.

Третий этап, на котором будут вакцинировать все остальное население, продлится до тех пор, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

Напомним, на днях в Молдове зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Экс-президент Игорь Додон, который первым сообщил об этом, заявил, что поставки начнутся "очень скоро", но не уточнил, когда именно.