В Сербії епідеміологи б’ють тривогу через спалах інфекцій

Епідеміологи Сербії закликали уряд ввести надзвичайний стан і суворий локдаун, щоб зупинити сплеск коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Кількість нових щоденних випадків стрімко зростає в країні з 7-мільйонним населенням, незважаючи на масову кампанію вакцинації, яка охопила вже 1 мільйон осіб.

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Головний епідеміолог Предраг Кон у вівторок заявив, що слід негайно заборонити міжлюдські контакти, інакше система охорони здоров'я "впаде".

Органи охорони здоров'я Сербії заявляють, що в країні госпіталізовано понад 4000 пацієнтів з COVID-19. Щодня вони реєструють кілька тисяч нових випадків.

У Сербії зареєстровано близько 4500 смертей, пов'язаних з вірусами.

Експерти звинувачують в недавньому сплеску вечірки та нічні клуби, які порушують коронавірусні правила, а також гірськолижні курорти, які залишалися відкритими всю зиму.

Сербія вакцинувала більшість людей китайською вакциною Sinopharm, але також вона проводить щеплення препаратами Pfizer, "Спутник V" і віднедавна AstraZeneca.