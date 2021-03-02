В Сербії епідеміологи б’ють тривогу через спалах інфекцій
Епідеміологи Сербії закликали уряд ввести надзвичайний стан і суворий локдаун, щоб зупинити сплеск коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.
Кількість нових щоденних випадків стрімко зростає в країні з 7-мільйонним населенням, незважаючи на масову кампанію вакцинації, яка охопила вже 1 мільйон осіб.
Головний епідеміолог Предраг Кон у вівторок заявив, що слід негайно заборонити міжлюдські контакти, інакше система охорони здоров'я "впаде".
Органи охорони здоров'я Сербії заявляють, що в країні госпіталізовано понад 4000 пацієнтів з COVID-19. Щодня вони реєструють кілька тисяч нових випадків.
У Сербії зареєстровано близько 4500 смертей, пов'язаних з вірусами.
Експерти звинувачують в недавньому сплеску вечірки та нічні клуби, які порушують коронавірусні правила, а також гірськолижні курорти, які залишалися відкритими всю зиму.
Сербія вакцинувала більшість людей китайською вакциною Sinopharm, але також вона проводить щеплення препаратами Pfizer, "Спутник V" і віднедавна AstraZeneca.