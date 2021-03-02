В Сербии эпидемиологи бьют тревогу из-за вспышки COVID-19

Эпидемиологи Сербии призвали правительство ввести чрезвычайное положение и строгий локдаун, чтобы остановить всплеск коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Количество новых ежедневных случаев стремительно растет в стране с семимиллионным населением, несмотря на массовую кампанию вакцинации, которая охватила уже миллион человек.

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Главный эпидемиолог Предраг Кон во вторник заявил, что следует немедленно запретить межчеловеческие контакты, иначе система здравоохранения "упадет".

Органы здравоохранения Сербии заявляют, что в стране госпитализированы более 4000 пациентов с COVID-19. Ежедневно они регистрируют несколько тысяч новых случаев.

В Сербии зарегистрировано около 4500 смертей, связанных с вирусами.

Эксперты обвиняют в недавнем всплеске вечеринки и ночные клубы, нарушающие коронавирусные правила, а также горнолыжные курорты, которые оставались открытыми всю зиму.

Сербия вакцинировали большинство людей китайской вакциной Sinopharm, но также она проводит прививки препаратами Pfizer, "Спутник V" и с недавних пор AstraZeneca.