Глава МЗС Бельгії проти "паспорта вакцинації" для подорожей

Міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес виступила категорично проти зв'язку вакцинації зі свободою пересування в Європі, маючи на увазі проєкт цифрового паспорта вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За словами Вільмес, ідея "стандартизованої європейської системи, яка дозволяє кожній людині збирати інформацію про свою вакцинацію і тести в єдиному цифровому документі (сертифікаті)" є хорошою.

Однак, на її думку, якщо такий документ буде використовуватися для обмежень на поїздки, то це відповідатиме меті, через яку він створюється.

"Для Бельгії не може бути й мови про те, щоб пов'язати вакцинацію зі свободою пересування в Європі", - сказала вона.

"Повага принципу недискримінації є тим більш фундаментальною, тому що вакцинація не є обов'язковою, і поки немає загального доступу до вакцини", - додала Вільмес.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо висловив аналогічні сумніви минулого тижня в кулуарах саміту ЄС і попередив, що існує небезпека потенційної дискримінації.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в березні хоче представити пропозицію щодо "цифрового зеленого паспорта" для людей, яким було зроблено щеплення від коронавірусу.

На саміті ЄС лідери погодили спільний підхід до запровадження до літа сертифіката вакцинації, що діятиме у всій Європі, і доручили Європейській комісії технічну розробку.