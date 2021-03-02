Глава МИД Бельгии против "паспорта вакцинации" для путешествий

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес выступила категорически против связи вакцинации со свободой передвижения в Европе, имея в виду проект цифрового паспорта вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По словам Вильмес, идея "стандартизированной европейской системы, которая позволяет каждому человеку собирать информацию о своей вакцинации и тестах в едином цифровом документе (сертификате)" является хорошей.

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Однако, по ее мнению, если такой документ будет использоваться для ограничений на поездки, то это будет соответствовать цели, по которой он создается.

"Для Бельгии не может быть и речи о том, чтобы связать вакцинацию со свободой передвижения в Европе", - сказала она.

"Уважение принципа недискриминации является тем более фундаментальным, так как вакцинация не является обязательной, и пока нет общего доступа к вакцине", - добавила Вильмес.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил аналогичные сомнения на прошлой неделе в кулуарах саммита ЕС и предупредил, что существует опасность потенциальной дискриминации.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в марте хочет представить предложение по "цифровому зеленому паспорту" для людей, которым была сделана прививка от коронавируса.

На саммите ЕС лидеры согласовали общий подход к внедрению к лету сертификата вакцинации, который будет действовать во всей Европе, и поручили Европейской комиссии техническую разработку.