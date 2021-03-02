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Італійці засипали Сан-Марино проханнями провакцинуватися "Спутником V" 

Вівторок, 2 березня 2021, 13:45

Італійці засипали телефонними дзвінками крихітну державу Сан-Марино після того, як минулого тижня вона отримала російську вакцину "Спутник V". 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

Сан-Марино, держава, розташована у центральній Італії, підписала угоду про закупівлю російської вакцини після того, як їй не надійшли дози, які вона очікувала отримати з Італії в рамках програми закупівель ЄС. 

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Анклав отримав перші 7500 доз вакцини "Спутник V", розпочавши кампанію з вакцинації своїх 35 тисяч жителів.

Влада Сан-Марино дала зрозуміти, що "Спутник V" буде недоступний для жителів Італії - за винятком ключових робочих, які перетинають кордон. 

Однак протягом останніх декількох днів телефони Інституту соціального забезпечення Сан-Марино, органу охорони здоров'я мікродержави, були "гарячими" через дзвінки італійців, які проживають в сусідньому регіоні Емілія-Романья, а також жителів італомовного швейцарського кантону Тічино. Ті телефонували і запитували, чи можуть отримати щеплення для себе та членів своєї родини.

Тим часом в Італії почали лунати затвердити російську вакцину в країні. До цього закликали Маттео Сальвіні, лідер ультраправої "Ліги", та колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі, який очолює партію "Вперед, Італіє".

Нагадаємо, у понеділок новий прем'єр-міністр Маріо Драгі звільнив відповідального за вакцинацію Доменіко Аркурі, якого критикували за повільну кампанію щеплень, і замінив його фахівцем з армійської логістики Франческо Паоло Фіглуоло.



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