Сан-Марино отримала партію російської вакцини від коронавірусу

Республіка Сан-Марино отримала партію вакцини від коронавірусу російського виробництва "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Rai News.

Перші дози вакцини прибули до Сан-Марино у невеликій вантажівці, яку супроводжувала поліція від митниці на кордоні з Італією до державної лікарні, де вона зберігатиметься у спеціальних холодильниках.

На даний момент Сан-Марино отримала 7500 доз, очікується, що буде ще одна партія в такій же кількості.

Сан-Марино також очікує вакцину Pfizer та Astrazeneca, яку отримує Італія.

Повідомлення про те, що Сан-Марино зареєструвало російську вакцину з’явилося лише наприкінці минулого тижня.

Сан-Марино - анклав в Італії із населенням трохи більше 32 тисяч мешканців. Це - одна з найбагатших країн у світі за рівнем ВВП на душу населення. Країна має один з найнижчих рівнів безробіття в Європі, у неї відсутній державний борг.

Минулого тижня уряд Словаччини почав обговорення питання щодо купівлі та використання російської вакцини.

Раніше повідомлялося, що Хорватія готується найближчими тижнями придбати від 1 мільйона доз російської вакцини "Спутник V", не чекаючи дозволу від європейського регулятора.

На цей час серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовує тільки Угорщина, а на Балканах російську вакцину почали застосовувати Сербія та Чорногорія.