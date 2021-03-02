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Президент Вірменії вдруге відмовився звільняти главу Генштабу

Вівторок, 2 березня 2021, 14:32

Президент Вірменії Армен Саркісян вдруге відмовився підписувати прохання прем'єра Пашиняна про відставку глави Генштабу Оніка Гаспаряна.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби вірменського президента, повідомляє "Європейська правда". 

"Президент республіки прийняв рішення не підписувати проєкт указу", - сказано у повідомленні.

Саркісян також вирішив звернутися до Конституційного суду з проханням перевірити конституційність поправок у закон "Про військову службу і статус військовослужбовця". 

Це вже вдруге президент Вірменії вирішив  не підписувати пропозицію прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про звільнення начальника Генштабу Збройних сил Оніка Гаспаряна. Вперше він зробив це 27 лютого.

У відповідь Пашинян знову направив президентові проєкт указу про звільнення Гаспаряна.

Гаспарян разом з вищим командним складом армії вимагав відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Опозиція Вірменії підтримала вимогу Генштабу про відставку прем’єр-міністра.

Детальніше читайте у статті Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.

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