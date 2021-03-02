Президент Армении второй раз отказался увольнять главу Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян во второй раз отказался подписывать прошение премьера Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы армянского президента, сообщает "Европейская правда".
"Президент республики принял решение не подписывать проект указа", - сказано в сообщении.
Саркисян также решил обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность поправок в закон "О воинской службе и статусе военнослужащих".
Это уже второй раз, когда президент Армении решил не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Впервые он сделал это 27 февраля.
В ответ Пашинян снова направил президенту проект указа об увольнении Гаспаряна.
Гаспарян вместе с высшим командным составом армии требовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".
Оппозиция Армении поддержала требование Генштаба об отставке премьер-министра.
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