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Президент Армении второй раз отказался увольнять главу Генштаба

Вторник, 2 марта 2021, 14:32

Президент Армении Армен Саркисян во второй раз отказался подписывать прошение премьера Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы армянского президента, сообщает "Европейская правда".

"Президент республики принял решение не подписывать проект указа", - сказано в сообщении.

Саркисян также решил обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность поправок в закон "О воинской службе и статусе военнослужащих".

Это уже второй раз, когда президент Армении решил не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Впервые он сделал это 27 февраля.

В ответ Пашинян снова направил президенту проект указа об увольнении Гаспаряна.

Гаспарян вместе с высшим командным составом армии требовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Оппозиция Армении поддержала требование Генштаба об отставке премьер-министра.

Подробнее читайте в статье Ультиматум для Пашиняна: избежит ли Армения военного переворота

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