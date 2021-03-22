Трамп планує запустити власну соцмережу
Колишній президент США Дональд Трамп, чий акаунт назавжди забанив Twitter, повернеться у соціальні мережі через 2-3 місяці зі своєю власною платформою.
Про це у неділю сказав телеканалу Fox News радник Трампа Джейсон Міллер, повідомляє "Європейська правда".
"Я думаю, що ми побачимо повернення президента Трампа у соціальні мережі, ймовірно, через два або три місяці, зі своєю власною платформою", - сказав Міллер.
Він зазначив, що зараз не може розповісти більше деталей, але, за його словами, Трамп проводив "важливі зустрічі" на своєму курорті в Мар-а-Лаго з різними командами з приводу цього питання, і що "численні компанії" звернулися до Трампа.
"Ця нова платформа буде великою", - сказав Міллер, прогнозуючи, що Трамп залучить "десятки мільйонів людей".
Twitter став першою соціальною мережею, яка вирішила назавжди заблокувати акаунт Трампа після штурму Капітолію 6 січня.
Пізніше Twitter призупинив роботу понад 70 000 акаунтів за просування теорії змови QAnon.
У ЄС розкритикували соцмережу за блокуванням акаунта Трампа у Twitter "без виправданого і демократичного контролю".
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