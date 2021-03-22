Трамп планирует запустить собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп, чей аккаунт навсегда забанил Twitter, вернется в социальные сети через 2-3 месяца со своей собственной платформой.

Об этом в воскресенье сказал телеканалу Fox News советник Трампа Джейсон Миллер, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что мы увидим возвращение президента Трампа в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, со своей собственной платформой", - сказал Миллер.

Он отметил, что сейчас не может рассказать больше деталей, но, по его словам, Трамп проводил "важные встречи" на своем курорте в Мар-а-Лаго с различными командами по этому вопросу, и что "многочисленные компании" обратились к Трампу.

"Эта новая платформа будет большой", - сказал Миллер, прогнозируя, что Трамп привлечет "десятки миллионов людей".

Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января.

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Позже Twitter приостановил работу более 70 000 аккаунтов за продвижение теории заговора QAnon.

В ЕС раскритиковали соцсеть за блокировку аккаунта Трампа в Twitter "без оправданного и демократического контроля".

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