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МИД уточнил данные об аварии автобуса в Польше: один погибший, пятеро пострадавших

Понедельник, 22 марта 2021, 09:45

Все 10 человек в автобусе, который разбился ночью в Польше, являются гражданами Украины; в результате аварии один человек погиб и пятеро госпитализированы.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Ночью возле Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь", - сообщил он.

Напомним, авария произошла на трассе А4 возле села Кашице ночью в воскресенье. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

Польские СМИ сначала сообщили о четырех травмированных. Также было известно, что все пассажиры являются гражданами Украины.

Авария произошла почти там же, где в начале марта разбился другой украинский автобус с 57 людьми. Тогда погибли пять человек.

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МИД Польша
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