После беспорядков в английском Бристоле задержали 7 человек, пострадали 20 правоохранителей
В английском Бристоле после беспорядков, в которые перерос протест против законопроекта о полиции, задержали семь человек. Еще некоторых активных участников полиция продолжает разыскивать.
Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".
Пострадали в общей сложности 20 правоохранителей, из них двое получили серьезные травмы. Как сообщалось ранее, у одного из них сломана рука, у другого - ребра.
"На акции было около 3000 человек, когда она начиналась у Колледж Грин. Позже остались 400-500, которые решили прибегнуть к насильственным действиям у отделения полиции в Брайдвелле", - рассказал начальник местной полиции Энди Марш.
Он отметил, что полиция задержала семерых активных участников беспорядков и собирается обнародовать "много часов видеозаписей".
"Мы будем просить жителей Бристоля помочь идентифицировать этих граждан, чтобы привлечь их к ответственности", - отметил начальник полиции.
Как уже сообщалось, днем 21 апреля в Бристоле собралась большая акция протеста против законопроекта, который предусматривает существенное расширение полномочий полиции - в частности, о возможностях правоохранителей ограничивать митинги.
Сначала протест проходил мирно, но впоследствии перерос в беспорядки, в ходе которых сожгли два полицейских автомобиля и разбили стекла в участке.
В зоне протестов продолжают убирать битое стекло, мусор и стирать со стен граффити.
"Громить здания в центре нашего города, крушить автомобили, атаковать нашу полицию - все это не уменьшает вероятность, что законопроект пройдет. Напротив, демонстрация беззакония станет доказательством того, что он нужен. Это позорный день для Бристоля. Этим людям должно быть стыдно", - отреагировал мэр Марвин Рос.