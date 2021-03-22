У Норвегії через 3 місяці знайшли останню загиблу під час масштабного зсуву ґрунту

У Норвегії ймовірно знайшли останню людину, яка досі вважалася зниклою після масштабного зсуву ґрунту 30 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Тіло виявили у зоні обвалу в понеділок, 22 березня. Особу знайденої людини поки не встановили, але майже напевно йдеться про останню зниклу внаслідок зсуву. Рідних вже повідомили про це.

Нагадаємо, зсув стався рано вранці у селищі Аск 30 грудня, приблизно за 25 км на північний схід від Осло. Внаслідок цього були повністю зруйновані 9 будинків та близько 1000 людей тимчасово відселяли з міркувань безпеки.

Загалом внаслідок зсуву загинули 10 осіб. Більшість загиблих знайшли у перший тиждень після трагедії. Тоді ж врятували з-під завалів собаку. Двох загиблих знайшли лише у лютому.

"Важливо було знайти усіх загиблих - і для їхніх рідних, і для села загалом, щоб поховати їх і перегорнути цю сторінку. Тож сьогодні ми відчуваємо полегшення", - сказав мер муніципалітету Андерс Остенсен.

Литовське LRT повідомляє, що йдеться про жінку родом з Литви на ім’я Раса Ласінскене, яка вже багато років жила у Норвегії. Зсув застав її надворі, коли вона вийшла вигуляти собаку. Її чоловік підтвердив мовнику, що отримав повідомлення від поліції.

Експерти продовжують встановлювати причину зсуву. Цим займається спеціальний комітет, створений урядом.

Також проводяться роботи для стабілізації зони зсуву, яка становить близько 700 метрів.

Будинки були розташовані на специфічному глинистому ґрунті, який під впливом сильних злив, землетрусів або антропогенних чинників стає дуже схильним до зсувів.

Представник директорату з питань водних ресурсів та енергії Торіл Хофсхаген зазначив, що випадок біля Аска - виняткова і рідкісна за своїми масштабами трагедія. Востаннє зсув подібного масштабу стався у 1893 році, тоді загинули 116 людей.