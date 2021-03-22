В Норвегии через три месяца нашли последнюю погибшую во время масштабного оползня

В Норвегии вероятно нашли последнего человека, до сих пор считавшегося пропавшим после масштабного оползня 30 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Тело обнаружили в зоне обвала в понедельник 22 марта. Личность найденного пока не установили, но почти наверняка речь идет о последней пропавшей в результате оползня. Родным уже сообщили о находке.

Напомним, оползень произошел рано утром в поселке Аск 30 декабря, примерно в 25 км к северо-востоку от Осло. В результате были полностью разрушены 9 домов и около 1000 человек временно отселяли из соображений безопасности.

Всего в результате оползня погибли 10 человек. Большинство погибших нашли в первую неделю после трагедии. Тогда же спасли из-под завалов собаку. Двух погибших нашли только в феврале.

"Важно было найти всех погибших - и для их родных, и для села в целом, чтобы похоронить их и перевернуть эту страницу. Поэтому сегодня мы чувствуем облегчение", - сказал мэр муниципалитета Андерс Остенсен.

Литовское LRT сообщает, что речь идет о женщине родом из Литвы по имени Раса Ласинскене, которая уже много лет жила в Норвегии. Оползень застал ее на улице, когда она вышла выгулять собаку. Ее муж подтвердил, что получил сообщение от полиции.

Эксперты продолжают устанавливать причину оползня. Этим занимается специальный комитет, созданный правительством.

Также проводятся работы по стабилизации зоны оползня, длина которой составляет около 700 метров.

Дома были расположены на специфической глинистой почве, которая под воздействием сильных ливней, землетрясений или антропогенных факторов становится очень склонной к оползням.

Представитель директората по водным ресурсам и энергии Ториль Хофсхаген отметил, что случай у Аска - исключительная и редкая по своим масштабам трагедия. Последний раз оползень подобного масштаба произошел в 1893 году, тогда погибли 116 человек.