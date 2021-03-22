Прем'єр Британії попередив про третю хвилю коронавірусу з Європи

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що наслідки третьої хвилі коронавірусу "хлинуть на наші береги" з Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Джонсон впевнений, що Британії не слід "плекати ілюзій", зазначивши, що "ми відчуємо наслідки" зростаючого числа випадків захворювання на континенті.

"На жаль, зараз на континенті йде третя хвиля. І люди в цій країні не повинні тішити себе ілюзіями, тому, що попередній досвід навчив нас, що, коли хвиля вдаряє по нашим друзям, я боюся, що вона захлесне і наші береги", - сказав Джонсон.

"Я очікую, що ми відчуємо ці ефекти з часом. Ось чому ми продовжуємо нашу програму вакцинації якомога швидше", - додав він.

Його коментарі пролунали на тлі скандалу з приводу поставок вакцини після того, як президентка Європейської комісії попередила, що ЄС може обмежити експорт до Британії доз, вироблених на території блоку.

На питання, чи не турбує його цей скандал, Джонсон сказав: "Я розмовляв з партнерами по ЄС в останні кілька місяців і переконався в тому, що вони не хочуть бачити блокад".

Лідери ЄС проведуть віртуальну зустріч в четвер, щоб обговорити плани щодо експорту вакцин.

Нагадаємо, 19 березня стало рекордним днем ​​для вакцинації у Британії, коли щеплення першою та другою дозами зробили 711 156 особам.

Гібралтар, британська заморська територія, першим у світі вакцинував все своє доросле населення від коронавірусу.