Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Єрмак: Україна не погоджується на нові пропозиції Козака по Донбасу 

"Підтримка США буде серйозною": Волкер спрогнозував політику Байдена щодо України 

Британія за добу вакцинувала рекордні понад 700 тисяч людей

В ЄС закликали Туреччину переглянути її вихід зі Стамбульської конвенції






Британія за добу вакцинувала рекордні понад 700 тисяч людей

Неділя, 21 березня 2021, 11:14

П’ятниця стала рекордним днем ​​для вакцинації У Британії, коли щеплення першою та другою дозами зробили 711 156 особам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Це означає, що половина всіх дорослих у Британії - близько 26 853 407 осіб - зараз отримала першу дозу вакцини.

Всього 2 132 551 особа також отримала другу дозу вакцини, свідчать дані уряду.

Прем’єр Британії Борис Джонсон, який отримав свою першу дозу вакцини в п'ятницю, заявив, що "надзвичайно пишається прогресом, який ми досягли на сьогоднішній день у проведенні щеплень".

18 березня Британія встановила попередній рекорд зроблених за день щеплень від коронавірусу - понад 660 000.

Нагадаємо, Гібралтар, британська заморська територія, першим у світі вакцинував все своє доросле населення від коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Вакцини Коронавірус
powered by lun.ua